Muğla'da yine deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık yerin 12,19 kilometre derinliğinde gözlemlendi. Deprem, kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki evlerin tamamında hasara neden oldu. Arıcılar'da, deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları mahalleye ulaşımın sağlandığı yolları kapattı. Bu yollar ile evlerde çatlaklar oluştu, yol kenarlarındaki bazı çam ağaçları devrildi. AFAD ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çatlakların oluştuğu evlerde hasar tespitine başladı. AA

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