Muğla’da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 10 aracın karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın karayolu Yava Mahallesi mevkisindeki Gökbel Tüneli’nin çıkışında aynı yönde seyreden üç kamyonet, ikişer kamyon ve yolcu minibüsü, bir yolcu otobüsü, panelvan minibüs ile otomobil gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, Tunay Gülkin, Salih Erkol, Sibel Karaköse, Meryem Mersin, Turgay Yeler, Mehmet Türker, Ersin Akbal, Erol Aysel, Cemal Kocabıyık, Emrullah Uzunmeşe, Serdar Subaşı, Onur Çetin, Volkan Duran, Ali İhsan Karaman, Hasan Gökoğlu, Sadık Toroslu, Sami Aydemir, Mehmet Uğur Bocan ve Gökhan Subaşı yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçeleriyle Aydın'ın Çine ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre aksadı. AA

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