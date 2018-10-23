Muğla'dan İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuktan üzücü haber

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında fiber teknenin batması sonrası İzmir'e sevk edilen Filistinli Ihab Ebucezar, vefat etti.

2 Aylan daha Yürek dağlayan anlar... Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin olay sonrası suni teneffüs yapılmasının ardından önce Bodrum Devlet Hastanesi ardından da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli Ihab Ebucezar'dan kötü haber geldi. Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Ebucezar, sabah saatlerinde vefat etti. Filistinli çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Böylelikle olayda vefat eden kişi sayısı, tamamı çocuk olmak üzere 3'e çıktı. Dün, Gümbet önlerinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede batması sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, sağlık ekipleri ve bir trafik polisinin çabasına rağmen 2 çocuk vefat etmişti. AA

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