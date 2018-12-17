Muğla'dan üzücü görüntüler

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazilerini sular altında kaldı.

Meteoroloji'den Antalya ve Muğla'ya bir uyarı daha Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollar dereye döndü. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar nedeniyle ilçede maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. AA

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