Muğla merkezli 15 ilde operasyon: Gözaltılar var!

Muğla merkezli 15 ilde, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında aralarında askeri personelin de bulunduğu 32 kişi yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana, Eskişehir ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltı kararı verilen askeri personelden bazılarının daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi. AA

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