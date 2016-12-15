Muğla'nın Ula İlçesi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Muğla'nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Ula İlçesi Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat saat 19.43'te oldu. Yerin 17.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.
AA