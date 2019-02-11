Muğla rahmete doydu

Muğla'da ocak ayında metrekareye ortalama 3 bin 184 kilogram yağış düştüğü, bunun son 5 yılın en yüksek rakamı olduğu kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Muğla'da ocak ayında metrekareye düşen ortalama 3 bin 184 kilogram yağış, son 5 yılın en yüksek yağış miktarı olarak gerçekleşti. Yağışlar sonucunda barajların doluluk oranları da yüzde 100'e ulaştı. Yaklaşık 10 yıldır tamamen dolmayan Mumcular Barajı ve Marmaris'e içme suyu sağlayan bir batah da yaşanan yoğun yağışların ardından yıllar sonra tam kapasite doldu. Bodrum'un tamamını besleyen Geyik Barajında da doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Muğla'da ocak ayındaki sürekli yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı. Yağışların sürekli olması nedeniyle tarım arazilerindeki sular ise henüz çekilmedi. AA

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