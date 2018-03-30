Muhsin Yazıcıoğlu için İzmir'de mevlit okutuldu

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 9. yılında İzmir'de mevlit okutuldu.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 9. yılında İzmir'de mevlit okutuldu. BBP Bayraklı İlçe Teşkilatı tarafından Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi. Programda Kahramanmaraş'ta 9 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ile tüm şehitler için dua edildi. BBP Bayraklı İlçe Başkanı Hacı İbrahim Kireşci, yaptığı konuşmada Muhsin Yazıcıoğlu ile tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini ifade ederek, "O bizim ağabeyimizdi, o Anadolu'nun delikanlı ruhuydu. Onu kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, hele bu devirde aranan bir dava damıydı." dedi. Programa, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara pilav, ayran ve lokma ikram edildi. AA

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