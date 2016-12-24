Muhtarlık binasına molotof kokteyli atıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırgan kaçarken, binanın kapısı zarar gördü. Polis, saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İlçede 4 günden bu yana yanmayan sokak aydınlatma lambaları sebebiyle dün akşam eylem yapan Nişancıpaşa Mahallesi sakinleri, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce muhtarlık binasına düzenlenen molotof kokteylli saldırı nedeniyle zor durumda kaldı. Saat 03.00'te bir kişinin muhtarlık binasına molotofkokteyli attığını gören bir taksici, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Taksicinin kendisini fark ettiğini gören saldırgan kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Molotof kokteylinin isabet ettiği kapı, yangında zarar gördü. Bina önünde asılı bulunan çok sayıda Türk bayrağı ise yandı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. DHA

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