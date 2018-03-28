Muhteşem dönüş

Muş’ta yaşayan ve işçi olarak çalıştığı fırından ayrıldıktan sonra köyüne dönerek çiftlik kuran Fırat Çelik, şimdi organik yöntemlerle yılda 4 bin kaz üretiyor.

Geçtiğimiz yıl Muş şehir merkezindeki bir fırında işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Fırat Çelik, köyünde çiftlik kurmaya karar verdi. İşinden ayrılan ve evini de satan Çelik, Derecin köyüne yerleşti. Burada hayalindeki çiftliği kuran Çelik, bir yılda 3-4 bin kaz üreterek işlerini geliştirdi. Şehir hayatından bıktığını ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köye döndüğünü söyleyen Çelik, Tekirdağ’dan getirdiği 240 kazla üretime başladığını belirterek, “Şimdi hem yumurta hem de civciv üretiyorum. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtaları kuluçkaya bırakıyorum. Her gün gidip soğutmasını yapıyorum. Bunların yanı sıra yetiştirdiğim kazları da satıyorum.” dedi.

‘Stresten kurtuldum’

Çelik, kazların bir kısmını toptancılara, bir bölümünü de Kars, İstanbul, Ankara ve çevre illere sattığını dile getirdi. Kazları organik yem ve tabii koşullarda beslediğini ifade eden Çelik, “Sabahları buğday, arpa ve mısır veriyoruz. Daha sonra çayıra salıyoruz. Akşama kadar dışarıda otluyorlar. Köy hayatı güzel. En azından şehir hayatından, stresten kurtuldum. Şuan kafam rahat, her şey güzel, işimden memnunum.” diye konuştu. Çelik, 15 günlük civcivi 35, büyük 3 kilogramlık kazı 100-130 liraya sattığını belirtti.