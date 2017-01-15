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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Mühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişler

15 Ocak 2017, Pazar 10:16
Konya'da bir kişi, kapısına vurulan mührü tuğlalarla gizlediği iş yerinde kumar oynatmaya devam ettirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan iş yerinde aynı suçun işlenmeye devam ettiği bilgisine ulaştı.

Mühürlenen kapısının tuğlalarla gizlendiği iş yerine arka kapıdan girilerek kumar oynatıldığını gören ekipler, yapılan operasyonda 50 kişiyi suçüstü yakaladı. 

Aramada, kumar oynatmakta kullanılan makineler, 2 el telsizi ve veresiye defterine ait bir sayfa bulundu.  

İş yeri sahibi Mehmet Sani B, "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, mühür bozmak" suçlarından gözaltına alındı.

Yakalanan 50 kişiye toplam 10 bin 950 lira ceza kesildi.

AA

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