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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Muş'ta örnek buluşma

14 Aralık 2018, Cuma 20:48
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve kanaat önderlerince barıştırıldı.

Gölyanı köyünde önceki yıl yaşanan kavgada bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kaymakam Uzan ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Bu kapsamda her iki aile mensupları için Merkez Camisi'nde barış törenetkinliğii düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Uzan, hayırlı bir iş vesilesiyle toplandıklarını söyledi.

Aileler arasındaki husumetin gelecek nesillere aktarılmaması ve bir Müslümana yakışır şekilde hareket edilmesi gerekiğini anlatan Uzan, "Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz. Aramıza nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sizler aile büyükleri olarak, ileri gelenler olarak bunlara vesile olacaksınız." dedi.

Aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzan, şöyle devam etti:

"Bu, Bulanık'taki beşinci barışımız. Buna vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Barış kurdelesi kesildikten sonra kesinlikle her iki tarafın da olayla ilgili en ufak olumsuz bir faaliyet içinde bulunmasını istemiyorum. Bugün burada inşallah bu iş tamamen nihayete ermiş olacak. Bu işi bozan hayrı bozmuş olacaktır. Bozan olursa da gereği yapılacak. Kim bir tarafta suç işliyorsa kanunlarda yeri vardır. Gerekli cezayı görür. İnşallah bu noktada gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünüyorum."

İlçe Müftüsü Murat Karanci de İslam'ın "barış" anlamına geldiğini belirterek, "Kavga ettiğinizde bir kişi ezilmiyor, o ailede bulanan bütün akrabalar ve bütün Bulanıklılar rahatsız oluyor. Kavgalar insanları rahatsız ediyor. Barışı sağladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından iki ailenin fertleri Kuran- ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin etti.

Törene İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Tuncay Polat, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

Etiketler: mısır, bulanık, barışma
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