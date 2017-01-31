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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 24 gözaltı

31 Ocak 2017, Salı 20:11
​Muş'ta, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütü yapılanmasının alt kolu olan sözde köy, mahalle, komün ve komisyon kurulması" olaylarıyla ilgili 23 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyü ile İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "30 Ocak 2017'de Bulanık Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 16 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Diğer 2 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu anlaşılmıştır. Bir kişi ise ifadesinin ardından adli mercilerce serbest bırakılmıştır. 4 şüphelinin ise yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Açıklamada, Bulanık, Korkut ve Malazgirt ilçelerinde de sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulanık İlçesi Mollakent köyünde ikamet eden bir, Korkut ilçesine bağlı Çınarardı ile Güneyik köylerinde ikamet eden 2 ve Malazgirt ilçesine bağlı Aynalıhoca ve Okçuhan köylerinde ikamet eden 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Bulanık İlçesi Mollakent Köyünde ikamet eden bir kişinin de 2015 yılında terör örgütüne katıldıktan sonra köye geri geldiğinin tespit edilmesi üzerine şahıs evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ise, bir kişinin PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Şahıs, köydeki ikametinde gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Açıklamada, il genelinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA

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