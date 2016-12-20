Muş'taki sokak hayvanları artık üşümeyecek

Muş Belediyesi, soğuk hava nedeniyle sokaklardaki kedi ve köpekleri toplayarak koruma altına alıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, "Sokakta yaşayan hayvanları soğuğa kurban etmeyeceğiz" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, zor günler yaşayan sokak köpeklerinin imdadına belediye yetişti. Belediye ekipleri, mahalle ve köyleri dolaşarak başıboş köpekleri toplayıp, kafesli nakil aracıyla Geçici Hayvan Koruma Barınağı'na götürüyor. Engelli ya da hasta olan köpekler ise sedye ile taşınıyor.

Bitki örtüsünün karla kaplı olduğu doğada yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personel gün boyu gezerek bulduğu kedi ve köpekleri topluyor. Ekipler yaralı ya da sakat olan köpekleri ise sedye ile taşıyor. Havaların soğuk geçmesi nedeniyle sokak yaşayan hayvanlar açlıktan ve soğuktan ölme tehlikesi yaşıyorlar. Biz buna göz yumamayız. Sokakta yaşayan hayvanları soğuğa kurban etmeyeceğiz. Doğada yaşayanlar için de yemleme çalışması yapıyoruz" diye konuştu.