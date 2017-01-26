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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

26 Ocak 2017, Perşembe 16:43
Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, traktörlerle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu dağlara çıkıp, ardından ayaklarına taktıkları "helik" ile üç kilometre yürüyerek, yaban hayvanlarını yemliyor.

Kahramanmaraş'ta son yılların en fazla kar yağışını alan Çağlayancerit ilçesinde vatandaşlar, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle doğaya 2 bin keklik bıraktı.

Hem kekliklerin açlıktan ölmesinin hem de ilçe merkezine kadar inmeye başlayan yaban hayvanlarının tehlike oluşturmasının önüne geçmek isteyen vatandaşlar, çalışma başlattı.

Gönüllü vatandaşlar, bu kapsamda başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olmak üzere hayırseverlerden yem ve ceviz topladı.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Kar ayakkabılarını giyerek 3 kilometre yürüdü

Bunları dağıtmak için ekip halinde traktörlerle yola koyulan vatandaşlar, kar kalınlığının derinleştiği noktada "helik" tabir edilen kar ayakkabılarını giyerek, yöreyi iyi bilenlerin öncülüğünde 3 kilometre yürüdü.

Zorlu yolculukta vatandaşlar, zaman zaman kara saplansalar da yanlarında getirdikleri yemleri, hayvanların kolay bulabileceği kaya diplerine, ağaç kenarlarına bıraktı. Vatandaşlar, doğadaki hayvanların aç kalmaması için her fırsatta bu zorlu yolculuğa çıkıyor.

Hayırseverlerden buğday, bulgur ve ceviz topladıklarını anlatan Onaran, bunları gönüllü vatandaşlarla dağlara bıraktıklarını belirtti.

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

Onaran, "Hazreti Ömer'in -Radiyallahu Anh- 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözünden yol çıkararak hayvanları yemliyoruz. Görevimiz, doğadaki hayvanları yaşatmak. Hayvanlar açlıktan ilçe merkezine kadar gelmiş, çünkü açlar. Biz evimizde oturup yemeğimizi yiyoruz ama dağdaki hayvan ne yiyecek? 3 metre kar var."ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: kahramanmaraş, hayvanlar
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