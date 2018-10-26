İzmir Yeni Asya okuyucularından, Mustafa Sağlam Ağabey vefat etti.

İzmir Tire Nur Talebelerinden, 'Demokrat Dede' olarak da tanınan Mustafa Sağlam vefat etti. Sağlam, Tire'de Yeni Asya'nın öncüsü İttihad gazetesinin dağıtımı noktasında da gösterdiği gayretlerle bilinen biriydi. Mustafa Sağlam Ağabeyin vefatının ardından da Yeni Asya Gazetesi'nin evine ulaştırılmasının devam etmesini vasiyet ettiği belirtildi. Cenazesi, bugün Cuma namazının ardından Tire Mehmet Akif Camii'nden kalkacak Risale-i Nur Talebesi, merhum Mustafa Sağlam Ağabeye Allah'tan rahmet diler; üzüntülü ailesine, akrabalarına ve cemaatimize sabr-ı cemîl niyaz ederiz. إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "Onlar; başlarına bir musibet gelince, 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz' derler." (Bakara 156) Haber Merkezi

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