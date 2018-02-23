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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Namazdan dönen adam korkunç manzarayla karşılaştı

23 Şubat 2018, Cuma 18:03
İstanbul, Fatih'te yaşlı bir kadın evinde sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Kadının kolundaki bileziklerin alındığı öğrenildi. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 82 yaşındaki Hasan Kaya cuma namazını kılmak için evden çıktı. Kaya, namaz sonrası eve geldiğinde karısı 80 yaşındaki Hüsniye Kaya'yı evin salonunda kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Koca bağırarak komşularından yardım istedi. Sesi duyan komşuları ve sokak sakinleri hemen yardıma koştu. Durumu gören komşular hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştı. Kadının hayat belirtisi vermesi üzerine ağır yaralı kadın, Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti 

HIRSIZLIK İDDİASI

Sırtından bıçaklandığı tespit edilen Hüsniye Kaya'nın yüzünde de darp izlerine rastlanırken kolunda bulunan 5 bileziğin ise kayıp olduğu belirlendi.  Polis kadının hırsızlık amacı ile bıçaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Damadı Ali Oruç, "Kolunda bilezikleri vardı. Muhtemelen onları aldılar. Fakat kaynanam yabancı kişilere kapıyı açmaz. Pencereden bakar tanıdıksa kapıyı açardı. Bu gelen kişi muhtemelen tanıdık birisiydi" diye konuştu.

DHA

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