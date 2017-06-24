NATO petrol boru hattından hırsızlık

Bilecik'te NATO petrol boru hattından 3 ton akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Örenköy ve Deresakarı köylerinin arasından geçen NATO petrol boru hattında inceleme yaptı.
Ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan M.Y, 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı.
Olay yerinden kaçan O.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kullandığı akaryakıt dolu 3 tonluk deponun bulunduğu minibüs ile otomobil ve bazı tesisat malzemelerine el konuldu.
AA