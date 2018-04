Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından 3'üncüsü düzenlenen "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda birbirinden güzel yaratılış harikası kediler arasından en güzel kedi 'Sezar' seçildi.

İpekyolu Belediyesi Shopping Fest alanında Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarışmada Van kendileri podyuma çıktı.

Biri mavi bir sarı renkli yaratılış ve tasarımı gözleriyle insanların dikkatini çeken ve tefekküre sev eden Van kedileri, nevruz tatili için kente gelen İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Jüri oylaması öncesinde konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, tüm Van kedilerinin güzel olduğunu belirtti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Kaya "Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz yarışma, festival programına denk geldi. Van kedisi güzellik yarışmalarını her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Amacımız Van kedisiyle ilgili duyarlılık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak, insanlara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Yoksa çirkin Van kedisi yok zaten." dedi.

Kaya, yarışmada kedisi en güzel seçilen birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verileceğini kaydetti.

Tek tek podyuma çıkarak hünerlerini sergileyen Van kedileri, jüri tarafından oylamaya tabi tutuldu.

"Satın almayın, sahiplenin lütfen"

Yapılan oylamada 92 puan alan "Sezar" isimli kedi birinci seçildi.

Kedinin sahibi Yasemin Özdemir, Sezar’ı sokakta bulup büyüttüğünü belirterek, "Kedi güzellik yarışmasına olan ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvanseverlere çağrım olacak. 5 aydır Sezar ile birlikteyim. Bu sürede hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen." diye konuştu.

Vatandaşlar, yarışmanın çok güzel olduğunu ve her yıl düzenlenmesini istedi.

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur Penceresinden...

Bediüzzaman Hazretleri On Sekizinci Söz’ün İkinci Noktası’nda “O her şeyi en güzel şekilde yarattı” (Secde/7) âyetinin bir sırrını izah ederken: “Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki herşey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var” der ve şu örneği verir: “Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış…”

Devamında “Güya umum inkılâplar ve küllî tahavvüller birer manevî yağmurdur. Fakat insan hem zahirperest hem hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder” diye ifade ediyor.

Hem Yirmi Altıncı Söz’ün Dördüncü Mebhas’ında “Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, beliyyeler o hükmü cerhediyor” sorusuna verdiği cevabın sonunda “Elemler, musîbetler nevinde olan keyfiyât, bâzı esmâsının ahkâmını göstermek için lemeât-ı hikmet içinde bâzı şuâât-ı rahmet ve o şuâât-ı rahmet içinde latîf güzellikler vardır” der.

Demek her zaman her şeyi anlayacak durumda değiliz. Çirkinliklerin arkasında güzelliklerin gizlendiğini bilmeliyiz. Hem yine ifade ediyor ki: “Küre-i Arz’ın bu yangınında ve fırtınalarında selâmet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur’un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur’dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i İlâhiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i İlâhiyenin icraatından olan musîbetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i İlâhiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler.”

Netice: Vazifemizi yapıp vazife-i İlâhiyeye karışmamak, “Hak şerleri hayr eyler, neylerse güzel eyler” deyip, “pencerelerden seyredip, içlerine girmemek”, ümit ve şevk ile hizmete devam etmektir.

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.''

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

