"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

''Ne yapacağımızı şaşırdık''

19 Şubat 2018, Pazartesi 14:27
İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kaza Yahya Kemal Mahallesi, Akıcı sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BD 8597 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Bahçe duvarına çarpan hafriyat kamyonu daha sonra yola devrildi. O sırada yolda herhangi bir kişinin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Olayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. 

Öte yandan devrilen kamyonu kurtarmak için kaza yerine vinç ve iş makinesi getirildi. Yolun kapalı olması nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kurtarma çalışmaları sırasında devrilen kamyonun yanından geçmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen kamyon iş makinesi ve vinç yardımıyla düzeltildi. kurtarma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK" 

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Alaaddin Konuk ,“Sabah saatlerindeydi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Kamyonun kapıda devrildiğini gördük. Daha önce de 4 defa olmuştu. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Mağduruz bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

DHA

Etiketler: istanbul, hafriyat
Okunma Sayısı: 713
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.