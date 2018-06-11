Ne zaman yola çıkmalısınız?

Yandex Navigasyon, İstanbul’un bayram trafiği analizini yaptı.

Bu kez İstanbul’dan çıkış rotalarını mercek altına alan Yandex, trafiğin en yoğun olduğu noktaları ve bekleme sürelerini incelerken, yola çıkmak için ideal saatleri de belirledi. Bayram trafiğinden en az etkilenmek için Arife günü işe gitmeyen kullanıcılarına sabah 9.00’dan önce yola çıkmalarını öneren Yandex, rotalar konusunda da zaman kazandıracak önemli ipuçları verdi.

Bu yıl Ramazan Bayramı 15-16-17 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Kullanıcıların bayram tatili için 14 Haziran Perşembe, Arife Günü yola çıkması bekleniyor. Yandex, kullanıcılarına yola çıkmadan önce mutlaka Navigasyon’u kontrol etmelerini ve trafiği iyi takip etmeleri için sürüş esnasında da uygulamayı açık tutmalarını öneriyor.

Kuzey Çevre Otoyolu’nun trafikte bekleme süresini azaltacağı öngörülüyor

Yandex, bayram tatili için ideal yola çıkma saatini Arife Günü izinli olan kullanıcılar için sabah 09.00 veya daha erken saatler olarak belirledi.Analize göre İstanbul’dan çıkmak için Avrupa Yakası’ndan hareket eden kullanıcıların, Anadolu Yakası’na geçtikten sonra D-100 veya TEM otoyollarından kaçınarak, geçen yıl en az trafiğin gözlemlendiği Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullanmaları ulaşımda kolaylık sağlayabilir. Kuzey Çevre Otoyolu’nun, TEM ve D-100 de oluşan 2 saat ve üzeri bekleme süresini 30-45 dakikaya indirmesi öngörülüyor. Bu rotada Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Anadolu Yakası’na geçerken dikkate alınması gereken alternatifler arasında yer alıyor. Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullananlar, Sabiha Gökçen kavşağından çıktıktan sonra Dilovası-Gebze tarafında yer yer yoğunluklarla karşılaşsa da Osmangazi Köprüsü’nden devam ederek çevre yolunu kullanabilecekler.

İstanbul’dan çıkış rotalarına dikkat!

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul’dan çıkış rotalarının genel görünümü ise şöyle: Geçtiğimiz yıl bayram seyahatleri Arife günü Cumartesi gününe denk geldiği için Cuma günü başlamıştı. Trafik yoğunluğunun başladığı Cuma günü, D-100 Karayolu’nda Uzunçayır Kavşağı'ndan Çayırova Kavşağı'na giden rota, normal bir Cuma trafiğiyle kıyaslandığında trafikteki bekleme süresi 13.00 itibarıyla 1 saate ve akşamüstü 2 saate kadar çıktı. Yol normal seyrine ancak gece 02.00’den sonra dönebildi.

TEM Otoyolu’nda Kavacık’tan Kurtköy Kavşağı'na giden rotada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra trafik yoğunluğu geçtiğimiz yıl aynı gün sabah 09.00’dan itibaren yükselmeye başladı ve ertesi gün öğlen 12.00’ye kadar devam etti. Bu rotada normalde 25 dakika süren bekleme süresi, akşam saatlerinde 2 saatin üzerine çıkarak bunaltıcı bir boyuta ulaştı.

Sabah erken saatlerde yola çıkmak önemli

D-100 Karayolu’ndan Osmangazi Köprüsü’ne giden bir diğer çıkış yolunda, Çayırova’dan Osmangazi Köprüsü’nün girişine kadar oldukça yoğun bir trafik oluşabiliyor. Geçen sene bu bölgedeki yol çalışmasının da etkisiyle 20 dakikalık sürüş süresi 55 dakikaya çıkmıştı. Yandex Navigasyon, Eskihisar-Topçular feribotuna da giden bu rotayı tercih edecek kullanıcılarına sabah erken saatlerde yola çıkmayı öneriyor.

TEM Otoyolu’nda Şekerpınar Kavşağı'ndan Osmangazi Köprüsü’ne giden rotada trafik öğlen 12.00’den sonra artmıştı. Gece saatlerinde de trafiğin etkisi azalmazken, ertesi gün sabah 07.00’ye kadar devam etti.

İstanbul’dan Ankara’ya gidenlerin alternatif yollarından biri olan Anadolu Otoyolu’nda, Gebze Muallimköy Viyadüğü ile Adapazarı Gişeleri rotasında, geçtiğimiz yıl Arife günü normalde 45 dakika olan mesafe 2,5 saati aştığı görüldü.