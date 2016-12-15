Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden kişi veya kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, eroin, uyuşturucu madde ve metamfetamin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, K.Ç, E.E, A.Y, R.Ç, M.T, İ.Ç, B.D, S.Ş. S.Y. ve E.E. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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