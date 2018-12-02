Niğde'deki çığ düşmesine ilişkin açıklama

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları için Adana'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi. Kadın dağcının sağlık durumu iyi AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi. Ünlü, kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğunu, erkek dağcının durumu hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.