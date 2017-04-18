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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Nisan'da 'kış' manzaraları: Gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

18 Nisan 2017, Salı 09:49
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı gözlemlendi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında sabah başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Bazı sürücüler, yollardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Kar yağışının yoğun devam ettiği bölgelerde, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Dereköy köyünde yaşayan vatandaşlardan Necdet Akay, yaptığı açıklamada, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını, kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 santimetreye ulaştığını ifade etti.

Bazı vatandaşların ise kar yağışını fırsat bilerek öz çekim yaptığı görüldü.

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Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar tecelli eden ismlerini ve azim tasarrufatını tefekkür etmeye devam ediyoruz.

'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz...

Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor.

Tefekkür haberinin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kar-yagmur-dolu-gelmiyor-gonderiliyor-yagmiyor-yagdiriliyor_410925

AA

Etiketler: kırklareli, kar, kar yağışı
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