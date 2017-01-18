"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Nostaljik tramvay seferlerine ara veriyor

18 Ocak 2017, Çarşamba 17:59
Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tarmvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.

DHA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

    Anayasa görüşmelerinin 2. turunda ilk iki madde kabul edildi

    Türk ve Rus jetleri Halep'teki IŞİD hedeflerini vurdu

    İtirafçı tanıdıklarım var, doğru konuşmuyorlar

    Kadir Güntepe gözaltına alındı!

    Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

    Bu fotoğraf hayatını alt üst etti

    Canlı bomba kuryesi sınırda yakalandı

    Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

    Bozdağ: Adil Öksüz'ü birileri saklıyor

    Atilla Taş ve 28 isim için istenen ceza belli oldu

    Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

    IŞİD roketlerinin bir yıllık bilançosu

    Kaygılarımı Cumhurbaşkanına ilettim

    Altın fiyatları 2 ayın zirvesinde

    George W. Bush hastaneye kaldırıldı

    ‘Dış mihraklar yüzünden depolar pahalıya doluyor’

    CIA belgeleri internette yayınlandı

    Van'da 2 PKK'lı ölü ele geçirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasimizin yeni sınavı
    Genel

    O çocukların geleceği karartılıyor
    Cevher İLHAN

    “Otoriter başkanlık” dayatılıyor
    Genel

    Kaygılarımı Cumhurbaşkanına ilettim
    Genel

    Vekillere son çağrı
    Süleyman KÖSMENE

    İblis neden isyan etti?
    Raşit YÜCEL

    Yolun açık olsun Yeni Asya!
    Genel

    Kadir Güntepe gözaltına alındı!
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet kanunda olmazsa; istibdad, mutlak keyfî olur
    Genel

    Atilla Taş ve 28 isim için istenen ceza belli oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.