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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı

02 Eylül 2017, Cumartesi 11:42
İstanbul'un nüfusu son 5 yılda 1 milyon kişi artarak 2016'da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı. Buna göre İstanbul nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı.

Yüzyıllardır dünyanın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan, medeniyetler beşiği İstanbul'un 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak tespit edilen nüfusu, 2016'da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'ini İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 18,5'i İstanbul'da ikamet ediyor.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul, nüfus bakımından neredeyse 1,7 Londra, 4 Berlin, 6,5 Paris ediyor.

Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul'un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011'de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012'de 13 milyon 854 bin 740, 2013'te 14 milyon 160 bin 467, 2014'de 14 milyon 377 bin 18, 2015'te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.

2023 yılında 16,5 milyon olması bekleniyor

TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020'de 15 milyon 850 bin 684, 2023'de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.

İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip.

Oransal olarak en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı

Öte yandan 2012-2016 döneminde, oransal olarak yüzde 27,22 ile en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı. Oransal olarak en fazla nüfusu artan iller sıralamasında Gümüşhane'yi yüzde 18,94 ile Bayburt, yüzde 14,14 ile Tekirdağ, yüzde 14,10 ile Yalova, yüzde 11,99 ile Kocaeli, yüzde 11,27 ile Antalya ve yüzde 10,13 ile Şanlıurfa takip etti.

13 ilin nüfusu geriledi

2012-2016 döneminde 13 ilin nüfusunda da azalma görüldü.

Söz konusu dönemde, Ağrı, Çankırı, Çorum, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak ve Ardahan'ın nüfusu çeşitli oranlarda düştü.

AA

Etiketler: istanbul, tüik, nüfus
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