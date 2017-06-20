"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Nur’un ilk merkezinde şevkli buluşma

20 Haziran 2017, Salı
İzmirli hanım Risale’i Nur okuyucularının düzenlediği, Samsun, Alanya, Malatya, Kayseri, Erzincan, Nevşehir, Mersin, Çorum, Ankara illerinden de katılımcıların olduğu geleneksel Barla Risale-i Nur programı, yaklaşık 120 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Güneşin doğuşuyla başlayan tefekkür saatinin ardından, imanî meseleler ele alındı. Barla bahçesine inen damlalar eşliğinde yapılan dua sonrası katılımcılar, hazırlamış oldukları ‘Sadakat, Havf, İhlas ve Nur Talebelerinin Özellikleri’ konulu seminerlerini sundular.

Ehl-i imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur’ ların telif edildiği merkeze ilk defa gelen talebelerin tefekkürleri tüm talebelere şevk oldu. Öğlen saatlerinde ise talebelerin seminer sunumları, müzakereli ders ortamlarına zemin hazırladı. Akşam da Hasan Şen’in dersleri ve lahika taramaları dinleyenlerin istifadelerine sunuldu. Nice programların tekrar nasip olması temenni edilerek programların devam etmesi duası yapıldı.

İzmir-Yeni Asya

***

Konuyla benzer içerikler:

Bu zamanda Risale-i Nur mu okunurmuş?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/seyda-sultan-zengin/bu-zamanda-risale-i-nur-mu-okunurmus_431088

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_432625

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/dogru-islami-anlama-projesi-medresetu-z-zehra_389766

Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/din-ve-fen-ilimlerinin-birlikte-okutuldugu-bir-bediuzzaman-universitesi_370309

Etiketler: risale-i nur
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    112. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

    Yan yana yürüme zamanı

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın

    İlaca da OHAL engeli

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

    İkili öğretimin bitmesi zor

    Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar

    Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

    31 avukata tutuklama talebi

    Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

    TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

    Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

    Paris'te kırmızı alarm

    Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

    Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 1 yaralı

    Dakikada 20 kişi mülteci oluyor

    Galatasaray'ın rakibi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
    Genel

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan beter
    Genel

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
    Genel

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
    Genel

    İlaca da OHAL engeli
    Genel

    Yan yana yürüme zamanı
    Orhan GÜLER

    “Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
    Abdil YILDIRIM

    Nur’a mektup
    Genel

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.