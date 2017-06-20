Nur’un ilk merkezinde şevkli buluşma

İzmirli hanım Risale’i Nur okuyucularının düzenlediği, Samsun, Alanya, Malatya, Kayseri, Erzincan, Nevşehir, Mersin, Çorum, Ankara illerinden de katılımcıların olduğu geleneksel Barla Risale-i Nur programı, yaklaşık 120 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Güneşin doğuşuyla başlayan tefekkür saatinin ardından, imanî meseleler ele alındı. Barla bahçesine inen damlalar eşliğinde yapılan dua sonrası katılımcılar, hazırlamış oldukları ‘Sadakat, Havf, İhlas ve Nur Talebelerinin Özellikleri’ konulu seminerlerini sundular.

Ehl-i imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur’ ların telif edildiği merkeze ilk defa gelen talebelerin tefekkürleri tüm talebelere şevk oldu. Öğlen saatlerinde ise talebelerin seminer sunumları, müzakereli ders ortamlarına zemin hazırladı. Akşam da Hasan Şen’in dersleri ve lahika taramaları dinleyenlerin istifadelerine sunuldu. Nice programların tekrar nasip olması temenni edilerek programların devam etmesi duası yapıldı.

İzmir-Yeni Asya

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