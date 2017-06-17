Nusaybin'de ham petrol yüklü tanker yandı

​Alınan bilgiye göre, Şırnak-Nusaybin karayolunda Hayrettin Soysal idaresindeki ham petrol yükü 27 ATS 24 plakalı tankerin 2 tekerinin patlamasının ardından araç alev aldı.

Tankerde çıkan yangın, yol kenarındaki tarlaya da sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanan karayolu, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı. AA

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