Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'in Çalıköy ve Kuyular mahallerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenen operasyon dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi saat 16.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7 Şubat Salı saat 17.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı söz konusu mahallerde oturan vatandaşlara teşekkür edildi. AA

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