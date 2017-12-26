O aileye 28 gündür ulaşılamıyor

Kastamonu’da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 28 gündür ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmaları bölgede etkili olan kar yağışına rağmen devam ediyor.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım’da çıkan yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Fazıl Çataloğlu’nun torunu Serdar Çataloğlu’na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor. AA

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