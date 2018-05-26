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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

O gemilere ceza yağdı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 15:38
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk 4 ayında denizleri kirleten 130 gemiye 2 milyon 630 bin lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Öztürk, Bakanlıkça yürütülen deniz ve kıyı yönetimi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde toplam 155 atık kabul tesisi ve 37 atık alım gemisi ile 294 kıyı tesisinde gemilere yönelik atık alım hizmeti verildiğini belirten Öztürk, Bakanlığın denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla yaptığı denetimlerde, yasa dışı boşaltma yaptığı belirlenen gemilere ise cezai işlem uygulandığını söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde 312 gemiye toplam 6 milyon 351 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Öztürk, "2018'in ilk 4 ayında yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen 130 gemiye 2 milyon 630 bin 847 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

En fazla ceza İstanbul'a

Bu konuda en fazla cezanın İstanbul'da kesildiğini dile getiren Öztürk, yılın ilk 4 ayında İstanbul'da denizi kirleten gemilere 1 milyon 45 bin lira ceza verildiğini bildirdi.

Öztürk, "Mavi Kart Sistemi" ile de yat, tekne gibi Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan küçük deniz araçlarından kaynaklanan atıkların kontrol edildiğine işaret ederek, bu sistemle bu araçların ne kadar atığı ne zaman verdiklerini, sefer sayılarının takip edildiğini anlattı.

Mavi Kart verilen tekne sayısı 39 bini aştı

Muğla ve Antalya'da uygulanmaya başlanan Mavi Kart Sistemi'ne tüm yat limanlarının geçişinin tamamlandığını ve balıkçı barınaklarında da en kısa sürede uygulanacağını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Mavi Kart verilen tekne sayısı geçen yıla göre 10 bin artarak 39 bini aştı. Bu sistem sayesinde geçen yıl 42 bin 415 metreküp pis su, 2 bin 332 ton çöp ile 420 metreküp sintine suyu, turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan tekneler ile balıkçı teknelerinden toplandı. Bu yıl ise mayıs itibarıyla Mavi Kart Sistemi kapsamında toplam 4 bin 100 metreküp pis su, 2 bin 118 ton çöp ile 135 metreküp sintine suyu alındı."

AA

Etiketler: gemi, ceza, deniz kirliliği
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