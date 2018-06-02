O işçiler artık ‘işsiz’

KHK ile getirilen kadro düzenlemesi ile birlikte başlatılan güvenlik ve arşiv soruşturması sonucunda işten çıkarılan Genel İş üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin başlatmış olduğu direniş 60 günü geride bıraktı.

İşçiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için bugün ilginç bir eyleme imza attılar. Konak Tepecik’teki Mezarlıklar Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler kefen giydiler. Aileleri ile birlikte açlığa mahkûm edildiklerini vurgulayan işçiler hükümetin ve üniversite yönetimi tepkilerini dile getirmek için ‘öldürdünüz, gömmeyi unuttunuz’ dediler. Basın metnini okuyan Genel İş 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, işten çıkarmalara gerekçe olarak gösterilen güvenlik soruşturmasının evrensel hukuk kuralları ile ya da Anayasa’nın herhangi maddesi ile açıklanamayacağının belirterek “ Açıklayamazsınız çünkü hiç bir hukuk sisteminde böyle bir anlayış yoktur. Geçiş sürecinde sabıka kaydında veya arşiv araştırmasında sorun yaşamadığı halde ve bugüne kadar herhangi suçu bulunmamasına rağmen aile bireyleri veya akrabalarından hatta uzak akrabalarından herhangi bir kişi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmaktadır” dedi. Haber Merkezi

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