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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

O madende çalışan 450 kişi işten çıkarılıyor

11 Ocak 2017, Çarşamba 23:30
SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan faciasında, 16 kişinin öldüğü madende çalışan 450 taşeron işçisinin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle iş akitlerinin feshedileceği belirtildi. İşten çıkarılan maden işçileri, Çin'den 300 kişinin getirildiği ve işten çıkarılan işçilerin yerine yakında işbaşı yapacaklarını iddia ettiler.

Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan faciasında toprak altında kalan 16 kişinin cansız bedenleri çıkarılan maden ocağında çalışan 450 işçinin 31 Aralık tarihinde işine son verildiği öğrenildi. Heyelan faciasından sonra maden ocağında çalışmaların durdurulduğunu belirten kamyon şoförü Sezgin Deniz (35), "Taşeron işçilerin işlerine sonra verildi. İşimize son veren şirket yetkilileri, bizlere gerekçe olarak maden ocağında çalışmaların yapılmamasından dolayı işimize son verdiklerini söylediler. Meydana gelen olaydan sonra hepimizi çağırdılar. Bizler de gelip enkaz altında kalan işçi arkadaşlarımızın kurtarılması çalışmasına katıldık. Son işçi çıkarılana kadar bizler oradaydık. Ancak daha sonra bizleri çağırarak işimizin fes edildiğini ve kendileri tarafından hazırlanan iş feshi sözleşmesini imzalamamızı söylediler" dedi.

ÇİNLİLER GELECEK İDDİASI

Taşeron işçisi olarak madende çalışan 450 işçinin işine son verildiğini ve bunların yerine de madende çalıştırılmak üzere Çin'den 300 kişinin getirldiğini öne süren Deniz, "Yaklaşık 10 aydır taşeron firma C-3 firmasında çalışıyorum. Bu göçük olması sebebi ile bir ara işe ara verildi. O sebepten ötürü tekrar bizleri çağırdılar ve 'gelin tekrar göçük alanında çalış' dediler. 'Kalan cenazeleri çıkaracağız' dediler. İşe gittiğimiz halde sonra öğrendik ki bize geriye dönük çıkış vermişler ve bundan sonra bizim firmada yaklaşık 100 kişinin çıkışını verdiler ve mağdur durumdayız. Bunun yanında yaklaşık 2 aya kadar almamız gereken paramızı da alamadık. Yaptığımız tüm görüşmeler sayesinde dün içerde kalan paramızı aldık. Duyduğumuz duyumlara göre Çin'den 300 kişilik bir ekip gelmiş, çalışmaya başlayacakmış. Bu olaydan ötürü mağduruz ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

SENDİKA BAŞKANI ANIK: 31 OCAK'I BEKLİYORUZ

Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık da, göçüğün meydana geldiği günden itibaren bazı işçilerin işine son verildiğini belirterek, "Açık İşletmede çalışan elemanların işleri olmadığı için işlerine 31 Aralık tarihinde son verildiğini öğrendik. Bazı işçilerin ise göçük meydan geldiği günden itibaren işlerine son verilmişti. Bugüne kadar yaklaşık 450'ye yakın işçinin işine son verildi. Halen bizlere şirket tarafından açıklama yapılmamıştır. Ancak işçi çıkarma durumunda biz sendika olarak gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Sendikaya üye olan toplam 450 işçi bulunmaktadır. Şirket tarafından taşeron firmada çalışan işçilerin ise iş hakları feshedildi" diye konuştu.

DHA

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