O müdür İzmir'de gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürülen banka müdürü İzmir'de gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranan banka müdürü A.İ. İzmir'de yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla A.İ'nin İzmir'de yakalandığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin amcası da bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir banka müdürü, 2 gün önce çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmıştı. Kardeşi tutuklandı Banka müdürü A.İ'nin, gözaltına alınan kardeşi H.İ. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

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