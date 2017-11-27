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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Obruk korkusu

27 Kasım 2017, Pazartesi 20:30
Çankırı İnandık Köyü’nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle köyün yeni bir yere taşınması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülürken, tedirgin olan köylüler çalışmaların hızlandırılmasını istiyor.

Çankırı’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan İnandık Köyü’nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar, köy halkını tedirgin ediyor.

Yaşanan bu olay sonrası, köyün yeni bir yere taşınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Köy muhtarı 50 yaşındaki Salih Karaca, obruklar nedeniyle köylerinde insanların sürekli huzursuz ve tedirgin olduğunu belirterek, “Bizler köyümüzün bir an önce taşınmasını ve yeni konutların acilen yapılmasını bekliyoruz. Van’dan Bolu’ya oradan da bize konteynır konutlar gönderildi. Ancak içerisindeki elektrik tesisatları bozuk ve oturulacak durumda değil. Bu nedenle köylü evini de bırakamıyor ama bizler sürekli tedirginiz. Yetkililerden çalışmaları hızlandırıp Ankara yolu kenarına yapılacak konutlarımızı bir an önce tamamlamalarını bekliyoruz. Çevresindeki etki alanı ile birlikte 60 ve 130 metre çapında 15 metre derinliğinde iki büyük obrukta ve çevresinde ölçüm yapan yetkililer bu bölgede büyük yeraltı boşluklarının oluştuğunu söylüyorlar. Köy içindeki evlerin de duvarlarında çatlaklar var, obruklar yüzünden köyden göç eden aileler var. 2015 yılında ikinci büyük obruk oluştuğunda deprem olmuş gibi sallandık. Ancak daha sonra obruk olduğunu gördük. Hepimiz tedirginiz” dedi. 

“ÇOK KORKUYORUZ” 

Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk, köylülerin çiftçilik yaparak geçimlerini sağladığını belirterek, “Arazide traktörlerle çalışırken acaba göçecek mi diye diken üstünde duruyoruz. Hasat zamanı biçerdöverler bile bizim köyü riskli buldukları için gelmek istemiyor. Rica minnet getirtiyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz evlerimizin taşınma işini hızlandırmalarıdır” diye konuştu. Obruklar yüzünden Ankara’dan köye gelemediğini belirten 65 yaşındaki Veysel Araç ise evinde ciddi hasar olduğunu ve devletten bir an önce yeni konutlara taşınmak istediklerini söyledi.

Etiketler: çankırı, obruk
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