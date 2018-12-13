Ödemiş'te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İzmir Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde hafta başından beri ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı. Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı. Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, yaptığı açıklamada, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti. Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti. Merhaba ilk kar! Hoş geldin! Kar nimettir İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür AA

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