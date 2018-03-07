Odun toplamaya giden genç, teröristler tarafından vuruldu

Şırnak'ta merkeze bağlı Besta bölgesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir genç vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Besta bölgesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 18 yaşındaki Engin Kenanoğlu (18) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Kenanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. AA

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