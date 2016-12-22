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Oğluna pet şişe atan babaya 15 ay hapis cezası

22 Aralık 2016, Perşembe 18:38
Diyarbakır'da 40 yaşındaki İbrahim Kaçan, 18 yaşındaki oğluna pet şişe fırlattığı ve kızına yumruk attığı iddiasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kendisine pet şişe fırlattığı için babasından şikayetçi olan, daha sonra şikayetini geri çeken 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Şişeyi bana fırlatmamıştı. Babamın ceza yemesini istemiyorum" dedi.

Diyarbakır'da geçen yıl eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.'ya yumruk attığı iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İbrahim Kaçan, iddiaları reddederken, dosyanın mağduru olan oğlu Umut Kaçan ve kızı Ç.K. da şikayetini geri çekti.

Bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme geçen 15 Aralık günü yapılan duruşmada karar vererek sanık İbrahim Kaçan'ı oğlu Umut'a yönelik 'basit yaralama' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi oğluna karşı 'silahla' işlemiş olduğunu belirten mahkeme, Kaçan'ın cezasını 9 aya çıkardı. İbrahim Kaçan kızı Ç.K.'ya yumru atarak 'basit yaralama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamadı.

Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza almasını istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı." dedi.

Baba ise "Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Ben şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?" diye konuştu. Kararı temyize götürdüklerini belirten İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da bu kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu ileri sürdü.

DHA

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