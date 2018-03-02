Öğrenci servisi kaza yaptı, 1 öğrenci öldü

İstanbul, Hadımköy'de öğrenci servisinin yaptığı kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi de yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci can verdi.
Kazada öğrenci ve sürücülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
DHA