Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ve AFAD ekipleri Okmeydanı'na hareket etti. Okmeydanı'nda Helikopter destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor.

İstanbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere giriyor. DHA

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