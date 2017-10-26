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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Okul müdürü ve asker, birlikte okulu boyadı

26 Ekim 2017, Perşembe 12:19
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Derinsu Mahallesi'nde bulunan Derinsu İlk ve Ortaokulu Müdürü Turgut Türkoğlu, mahalledeki jandarma karakolunda vatani görevini yapan Mersinli er Rıza Atmaca ile birlikte, 21 derslikten oluşan okulun iç ve dış boyasını yapmaya başladı.

Sınıf öğretmenliği de yapan Okul Müdürü Turgut Türkoğlu, Eylül ayında göreve başladığı okulda eksiklikleri imkanları ölçüsünde gidermeye çalıştıklarını söyledi. Okulun iç ve dış boya işleri için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme yaptığını söyleyen Türkoğlu, boya ve malzemelerinin gelmesinden sonra karakol komutanı ile yaptığı görüşmeden sonra karakolda vatani görevini yapan Mersinli er Rıza Atmaca gönüllü olarak yardıma geldiğini söyledi. Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade eden Okul Müdürü Türkoğlu, "Boya işleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bize malzeme gönderdi. Ben de köydeki jandarma karakol komutanı ile görüştüm ve yardıma ihtiyacım olduğunu ilettim. Sağolsun karakol komutanı da bu talebimizi kırmadı. Mersinli bir kardeşimiz de bu iş için gönüllü oldu. Okulumuzu güzelleştirmeye çalşıyoruz. Tek amacımız var, güzel bir eğitim-öğretim ortamını oluşturmak, çocukların eğitimine katkı sağlamak. Güzel bir ortam oluşmadığı zaman maalesef çocukların eğitimi istenen seviyeye ulaştıramayız. Bir okul müdürü bir okula gittiği zaman sadece yan gelip yatmak görevi değildir. Okul müdürleri bu işleri yazın yapması gerekir. Güzel bir şekilde okulunu temizlemesi lazım. Boya, badana yapması lazım. Ben 6-7 senedir bu bölgedeyim ve genellikle idarecilik de yapıyorum. Gittiğim okullarda genellikle bunu yapıyoruz. Okulda fiziki anlamda bir sınıntı varsa o sıkınıyı gidermeye çalışıyoruz. Sadece boyayla ilgilenmiyoruz. Kapı tamiratı ve benzeri tamiratları da yapıp çocuklara eğitim ve öğretim ortamını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. 

Okulun ana binasında 17 derslik olduğunu anlatan Müdür Turgut Türkoğlu, 4 sınıfın da bina dışında olduğunu belirtti. Türkoğlu, "17 tane sınıfımız var. Sınıflarımızı, koridorlarla birlikte boyayacağız. 5 tane sınıfımızın boyasını bitirdik, diğer kalan sınıflarımızı da bir iki hafta içerisinde boyamasını umarım bitireceğiz" diye konuştu.

ASKER SİVİL BİRLİKTELİĞİ

Okulun boya işlerini yapan Mersinli er Rıza Atmaca da, sınıfların daha da güzel olması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Mersin'den geldim. Burada askerlik yapıyorum. Okula yardım amaçlı geldim. Askerin ve sivilerin bir arada olduğunu göstermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sınıfların güzel olması için uğraşıyorum. Okul müdürüyle beraber bu okulu bitirmeyi planlıyorum. Allah izin verirse bir iki hafta içerisinde bitireceğiz. Çocuklar daha güzel bir ortamda yetişmesi için boya yapıyoruz" diye konuştu. 

DHA

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