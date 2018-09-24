Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında geçtiğimiz yıllarda okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve okul polisleri okul çevrelerinde görev yapmaya başlamıştı.

Başlatılan uygulamanın yeterli olmadığını belirten Anadolu Eğitim Sendikası şunları dedi: “Çocuklarımızın güvenli eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, güvenli eğitim ortamının oluşturulması ve muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi amaçları doğrultusunda bu uygulama olumludur. Yalnız okul polislerimizin okul bahçelerinde, koridorlarda, öğretmen odalarında silahları ile gezmekte oldukları bilgisi gelmektedir. Bu durum pedagojik açıdan uygun olmadığı gibi, tehlikeli bir duruma da dönüşebilir. Bu yüzden okul polisleri okul dışında ve çevresinde üzerlerine düşen görevi yapmalı, okul içerisinde silahlı bir şekilde bulunmamalıdırlar. Sendikamız Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına başvurarak ‘okul polisi’ uygulamasının oluşturabileceği sakıncalara karşı dikkatli olunması ve konu ile ilgili eksik düzenlemelerin yapılmasını talep etti.” Haber Merkezi

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