Okulda faciaya ramak kala

İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü, okulun istinat duvarına çarparak yıktı. Öğrencilerin derste olması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 10.50 sularında Tantavi Mahallesi Estergon Caddesinde seyreden "131 C" sefer numaralı halk otobüsü, durağın yanındaki Atatürk Ortaokulu'nun istinat duvarına çarptı. Çarpma nedeniyle, okulun istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. Duvarda asılı kalan otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışma başlatıldı. AA

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