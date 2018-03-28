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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Okullar tatil edildi: Düzce'de art arda hafif şiddette 3 deprem!

28 Mart 2018, Çarşamba 11:29
Düzce’de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler gözlemlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 deprem gözlemlendi. Merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde gözlemlendi. Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.

İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde gözlemlenen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.

Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

DHA

Etiketler: düzce, deprem
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