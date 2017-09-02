Öldürülen terörist sayısı 8'e yükseldi

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla köyü mevkisinde tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Operasyonun devamında aynı köyün kırsal kesiminde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ateş altına alınan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin silahlarının de ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada bölgedeki operasyona Jandarma Özel Harekat timlerince devam edildiği aktarıldı. AA

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