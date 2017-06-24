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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

''Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun''

24 Haziran 2017, Cumartesi 11:33
Konya'nın Akören İlçesi'nde 15 ay önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin Şahin'in bulunması için cinayet büro amirliği özel ekip kurdu.

Baba Yavuz Şahin, "Oğlumsuz 3’üncü bayramım olacak. Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun. Polis de artık devreye girdi. İnşallah bu sonuç alacağız" dedi.

 Akören İlçesi'ne bağlı, daha önce 'köy statüsünde' olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen yıl 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti.

Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. 

 ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ 

Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve bunun aktığı Apa Gölü girişi Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı. 

POLİS, ÖZEL EKİP KURDU 

 Yasin'in kaybolduğu mahalle jandarmanın kontrolünde olan bir bölge olduğu için çalışmaları sadece jandarma yürüttü. Artık arama çalışmalarına polis de eşlik edecek. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Yasin'i aramak için çalışmalarına başladı. İlk olarak aile bireyleriyle tek tek görüşen polis, tüm delilleri yeniden gözden geçiriyor.

 Baba Yavuz Şahin, "Oğlumsuz 3’üncü bayramım olacak. Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun. Polis de artık devreye girdi. İnşallah bu sonuç alacağız" dedi.

DHA

Etiketler: konya, kayıp çocuk
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