Önce tedbir

Orman Fakülteliler Derneği, bir bilgilendirme yaparak, ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlarımızı tedbirli olmaya dâvet etti.

Ülkemizde havaların da ısınması ile birlikte vatandaşlarımızın mesire yerleri ve orman alanlarında haftasonu faaliyetlerinde bir artış gözlemlenmektedir. ORFAMDER, Orman Fakülteliler Derneği olarak, vatandaşlarımızın haftasonu tabiat faaliyetlerinde keyiflerinin kaçmaması, tabiatın yenileyici özelliğinden ve temiz havasından en güzel bir şekilde yararlanmaları için, aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz. Dikkat edilmesi gereken kuralları bir kez daha hatırlattı. İstanbul - Yeni Asya

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