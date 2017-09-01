Operasyonlar hakkında açıklama

Hakkari'de 4 terör örgütü PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki operasyonda teröristlerle toplantı halindeki 4 iş birlikçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Oğul köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde tespit edilen bir dinamik hedefe, silahlı insansız hava aracıyla bomba atıldığı belirtildi. Ateş sonucu bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Bölgede, teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak ve Musa Tarhan hafif, Mehmet Temel ve İsmail Aydın ağır şekilde olmak üzere 4 iş birlikçinin yaralandığı, kendi imkanlarıyla Hakkari Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir. Yaralanan iş birlikçilerden Mehmet Temel Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altındayken vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtilmişti. Operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve "Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldır ve Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik 2 askerin şehit düştüğü terör eyleminin faali olduğunun belirlendiği kaydedilmişti. *** Hakkari ve Kars'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, "Piro Amed" kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki "Mordem", "Zagros" ve "Cemal" kod adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Sönmez'in özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edildiği saldırının ve Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya yönelik, 2 askerin şehit edildiği terör eyleminin faali olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Kars'ta da 5 terörist etkisiz hale getirildi Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, operasyonun, terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Bölgeye hava destekli operasyon yapıldığını aktaran Doğan, "İstihbari çalışmaya istinaden yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Nisan ayından bugüne söz konusu bölgede toplam 25 terörist öldürülmüştür." dedi. Doğan, operasyonun devam ettiğini de sözlerine ekledi. AA

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