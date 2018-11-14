Ordu'lu vatandaş şaşırdı: Hem güldü hem de güldürdü

Ordu, Harçbeli'nde mahsur kaldığını sosyal medya hesabı üzerinden canlı yaparak anlatan vatandaşımız, filtre özelliğini açık unutunca ortaya komik anlar çıktı.

Kar yağışından dolayı mahsur kalan Ordu'lu vatandaş önce her şeyden habersiz telefonunu çıkarıp olayı canlı yayınla takipçileriyle paylaşmak istedi. Daha sonra kendini çekmeye başladığında 'Hareketli Emoji Filtre' özelliğini de bilmediğinden şaşırdı ve gülmeye başladı. Gün içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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