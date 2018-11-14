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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ordu'lu vatandaş şaşırdı: Hem güldü hem de güldürdü

14 Kasım 2018, Çarşamba 22:37
Ordu, Harçbeli'nde mahsur kaldığını sosyal medya hesabı üzerinden canlı yaparak anlatan vatandaşımız, filtre özelliğini açık unutunca ortaya komik anlar çıktı.

Kar yağışından dolayı mahsur kalan Ordu'lu vatandaş önce her şeyden habersiz telefonunu çıkarıp olayı canlı yayınla takipçileriyle paylaşmak istedi. Daha sonra kendini çekmeye başladığında 'Hareketli Emoji Filtre' özelliğini de bilmediğinden şaşırdı ve gülmeye başladı. Gün içerisinde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Etiketler: Ordulu vatandaş, emoji, filtre
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