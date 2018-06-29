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Ormanlar hızla yok oluyor: Türkiye’de durum vahim...

29 Haziran 2018, Cuma 23:33
Dünya genelinde ormanlık alanların hızla azaldığını belirten gözlemciler Türkiye’de ki da durumun vahim olduğunu söyledi.

Dünya 2017 yılında her saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman kaybetti. Küresel Orman İzleme Girişimi (GFW) bir yıldaki kaybın İtalya’nın yüz ölçümüne, neredeyse Türkiye’nin yarısı genişliğinde bir kayba denk geldiğini açıkladı. Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün kurduğu Google ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Küresel Orman İzleme Girişimi (GFW) uydu görüntüleriyle canlı olarak orman kayıplarını izliyor.

Kayıplar artıyor

Çoğunluğu yasa dışı yollarla oluşan bu kayıp, hem yabanî hayatın kaybına hem de iklim değişikliğine yol açtığı belirtildi. 2003’ten beridir ağaçların kapladığı alanlardaki kayıp, 2008’den beridir ise tropik yağmur ormanlarındaki kayıbın iki katına çıktığı ifade edildi. Brezilya’daki düşüşe geçen kayıpların politik karmaşaların arasında yeniden ortaya çıktığı belirtildi. Kolombiya’da ise son dönemde bu kayıpların hızla arttığı söylendi.

Türkiye’de durum vahim

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise orman kayıplarının rekor seviyelerde olduğu saptandı. Bir tek Endonezya’da hükümetin politikaları ve daha az orman yangını sayesinde 2017’de orman kayıpları %60 oranında azaldığı ama kayıpların devam ettiği açıklandı. GFW verilerine göre Türkiye ise 2017 yılında 33.900 hektar orman alanı kaybetti. Bu durum ‘vahim’ olarak değerlendirilirken en çok kayıp yaşayan şehir ise 4.120 hektarla İzmir olurken onu Antalya (2.450 hektar), Muğla (2.150 hektar), Balıkesir (1.920 hektar) ve İstanbul (1.840 hektar) takip etti.

Haber Merkezi

Etiketler: orman, tabiat
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